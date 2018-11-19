СМИ: Погба согласился перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Ювентус»

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Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может вернуться в туринский «Ювентус», сообщает «Советский спорт».

По информации Corriere dello Sport, хавбек уже согласился на этот трансфер, который, возможно, состоится в январе.

Предполагается, что причиной желания француза покинуть «красных дьяволов» послужил конфликт с главным тренером команды Жозе Моуринью. В это время «старая синьора» хочет усилить центр поля, поэтому клуб рассматривает Погбу, а также футболиста «Тоттенхэм Хотспур» Кристиана Эриксена и игрока из «Арсенала» Аарона Рэмзи.

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Напомним, что хавбек перешел из туринской команды в «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года.

Ранее полузащитник петербургского «Зенита» Леандро Паредес изъявил желание перейти в «Милан».