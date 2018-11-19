«Енисей» не будет наказывать пойманного пьяным за рулем Аленичева
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В «Енисее» отреагировали на новость о задержании главного тренера команды Дмитрия Аленичева за езду в состоянии алкогольного опьянения, передает ФАН.
В клубе сообщили, что «в курсе ситуации», однако отметили, что руководство не планирует применять к наставнику какие-либо санкции.
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«Никаких дополнительных санкций в отношении специалиста руководство клуба применять не планирует», — сказали в «Енисее».
46-летний Аленичев был задержан 17 ноября в Красноярске сотрудниками ДПС. При общении с представителями правоохранительных органов тренер отказался проходить медицинское освидетельствование и хамил.
Ранее сообщалось, что в интернете появилась запись задержания Аленичева сотрудниками ДПС.