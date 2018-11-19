Канадские керлингисты вышли пьяными на площадку

Команду канадских керлингистов отстранили от участия в турнире Red Deer Curling Classic из-за нарушения спортивного режима, сообщает «Советский спорт».

Как стало известно CBC, четверка Джейми Куи, Райан Фрай, Крис Шилл и Дэвид Кидби была не допущена к финалу соревнований из-за того, что на площадку спортсмены вышли в состоянии сильного алкогольного опьянения. Зрители и соперники неоднократно жаловались на поведение канадцев, после чего организаторы приняли решение отстранить их от дальнейшего участия в турнире.

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Райан Фрай является чемпионом Олимпиады 2014 года. После случившегося он принес извинения за себя и партнеров по команде.

Ранее сообщалось, что российские керлингистки обыграли команду Латвии в матче чемпионата Европы.