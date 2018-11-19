Сербский теннисист Новак Джокович подвел итоги сезона, сообщает ТАСС.

«Моей целью было закончить год на первом месте в рейтинге, и мне это удалось. В целом это был феноменальный сезон, которым я должен очень гордиться. Когда я ложился на операционный стол, я знал, что этот сезон будет отличаться от других.

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Я понимал, что мне придется многому научиться, независимо от результатов. К счастью, для меня все сложилось наилучшим образом», — цитирует Джоковича официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В финале Итогового турнира ATP Джокович уступил немцу Александру Звереву со счетом 4:6, 3:6. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.