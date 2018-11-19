Дзюба рассказал о состоянии здоровья перед матчем между Россией и Швецией

Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о состоянии здоровья перед матчем заключительного тура группового этапа Лиги наций, сообщает «Советский спорт».

«Я здесь, значит, жив, здоров, готов. Надеюсь, помогу сборной всем, чем смогу», — цитирует футболиста пресс-служба национальной команды.

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Встреча между сборными России и Швеции пройдет в Стокгольме 20 ноября.

Ранее сообщалось, что два футболиста прибыли в расположение сборной России.