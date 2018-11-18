Теннисист Зверев одолел первую ракетку мира Джоковича в турнире ATP

Немецкий теннисист Александр Зверев Твиттер ATP
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Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу над сербом Новаком Джоковичем в рамках Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает «Советский спорт».

Спортсмен обыграл первую ракетку мира со счетом 4:6, 3:6. Теннисисты находились на корте один час 21 минуту.

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Перед турниром Зверев находился на пятой строчку в рейтинге АТР.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился мнением о свисте трибун в адрес немца.

Итоговый турнир АТР. Финал

Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия) — 4:6, 3:6