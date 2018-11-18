Боец UFC высказался о стрельбе с участием чемпиона мира по рукопашному бою

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рустам Хабилов прокомментировал информацию о перестрелке, в результате которой чемпион мира по рукопашному бою Шахбан Мачиев убил лейтенанта Росгвардии.

«С Шахбаном Мачиевым, конечно, мы пересекались — вместе раньше тренировались. О том, что произошло в Махачкале, сам только что узнал, потому что нахожусь в Осетии. Не думаю, что человек просто так будет совершать что-то подобное. Нужно опросить людей, которые были там. Может, есть очевидцы.

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Шахбан — хороший парень. Нормальный и адекватный. Никогда не видел, чтобы он делал что-то безумное. Давно ли общались последний раз? Около года назад, наверное. Дома не бываю — постоянно в разъездах, на сборах», — цитирует Хабилова Sport24.

Ранее сообщалось, что Мачиев застрелил сотрудника Росгвардии возле клуба в Махачкале.