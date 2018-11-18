Португалия и Италия сыграли вничью в матче Лиги наций

Сборные Португалии и Италии сыграли вничью в матче Лиги наций, сообщает «Советский спорт».

Матч, который прошел в Милане, завершился нулевой ничьей. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Эта ничья позволила португальской команде выйти в финальный турнир Лиги наций. В этой части сразятся четыре сборные, которые займут первые места в Лиги А.

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В группе 3 у Португалии семь очков, Италия набрала пять баллов. Польша заняла последнюю строчку с одним очком.

Ранее сообщалось, что форвард сборной Англии хочет побить рекорд Руни.

Лига наций

Италия — Португалия — 0:0