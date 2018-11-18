Ягудин назвал проблемы фигуриста Коляды

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о проблемах фигуриста Михаила Коляды, передает «Спорт-Экспресс».

Коляда на этапе Гран-при в Москве занял четвертое место. От первого место его отделили почти 20 баллов.

«Моя точка зрения: его проблемы — это либо психология, либо, может, недоработка в системе, когда ты долбишь себя прокатами. Потому что русская система всегда отличалась от иностранной.

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Не знаю, моя система была 20 лет назад, но все-таки: когда я уходил от Алексея Николаевича Мишина, у нас были типа прокаты, не целиковые, а макеты. В Америке им неважно — 6 утра или 6 вечера, они фигачат полноценные прокаты. Поэтому для них выйти на соревнования — как носки надеть», — поделился Ягудин.

Ранее глава ФФККР заявил, что все зарубежные гости остались довольны Гран-при в Москве.