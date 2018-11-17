Автограф-сессия Акинфеева закончилась давкой
Автограф-сессия голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева закончилась давкой, сообщает «Советский спорт».
Большое количество болельщиков пришли на встречу с кумиром, однако народу было так много, что толпа прорвала кордон охраны. Мероприятие пришлось прервать досрочно.
Футболист поспешил извиниться за инцидент.
«Благодарю всех людей, кто пришел и приношу искренние извинения всем тем, кто не дождался автографа! Я подпишу дополнительный тираж карточек», — сказал Акинфеев.
Охранники физически не справлялись с фанатами. Некоторых чуть не столкнули в фонтан, находящийся у места встречи.
Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов поблагодарил болельщиков за поддержку в товарищеском матче против сборной Германии.
Меня вначале вдавили в каток, потом чуть не уронили в фонтан. Охрану прорвали— Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 17 ноября 2018 г.
Вот такая любовь к Игорю! pic.twitter.com/UD7HvCEJ6E