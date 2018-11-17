Автограф-сессия Акинфеева закончилась давкой

Автограф-сессия голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева закончилась давкой, сообщает «Советский спорт».

Большое количество болельщиков пришли на встречу с кумиром, однако народу было так много, что толпа прорвала кордон охраны. Мероприятие пришлось прервать досрочно.

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Футболист поспешил извиниться за инцидент.

«Благодарю всех людей, кто пришел и приношу искренние извинения всем тем, кто не дождался автографа! Я подпишу дополнительный тираж карточек», — сказал Акинфеев.

Охранники физически не справлялись с фанатами. Некоторых чуть не столкнули в фонтан, находящийся у места встречи.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов поблагодарил болельщиков за поддержку в товарищеском матче против сборной Германии.