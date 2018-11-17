Орсер рассказал о тренировках Медведевой перед Гран-при во Франции

Тренер фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал о подготовке подопечной к шестому этапу Гран-при во Франции, передает ТАСС.

Канадский специалист отметил, что девушка постоянно тренируется, чтобы заполучить победу.

«У Евгении все здорово, ее очередь выступать будет на следующей неделе. Она счастлива, все идет по плану, все хорошо. Все время она проводит на катке — тренировки, тренировки и снова тренировки. Она довольна, через неделю вы увидите, как она готова», — подчеркнул наставник.

Реклама

Напомним, что Медведева заняла третье место на этапе в США. На данный момент ей предстоит борьба за попадание в финал.

Ранее японский фигурист Юдзуру Ханю высказался относительно своей победы на этапе серии Гран-при в Москве.