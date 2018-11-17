Российский пловец Морозов победил в общем зачете Кубка мира

Россиянин Владимир Морозов одержал победу в общем зачете Кубка мира по плаванию, который проходит в Сингапуре, сообщает ТАСС.

На заключительном этапе соревнований Морозов выиграл заплыв на дистанции 50 м баттерфляем, показав результат 22,17 секунды. Вторым финишировал представитель США Майкл Эндрю (22,32), а замкнул тройку лучших сингапурский пловец Джозеф Скулинг (22,40).

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В Сингапуре российский пловец также одержал победы в заплывах на 100 м комплексом, 50 м и 100 м вольным стилем.

Для 26-летнего Морозова победа в общем зачете Кубка мира стала второй в карьере.

Ранее сообщалось, что Морозов установил рекорд Кубка мира на дистанции 100 метров вольным стилем.