Коляда признал ошибки в произвольной программе на этапе Гран-при в России

Российский фигурист-одиночник Михаил Коляда оценил свое выступления в произвольной программе на этапе Гран-при в Москве, передает ТАСС.

Коляда получил 156,32 балла за произвольную программу.

«После короткой программы физически было тяжело. На старте удался сальхов, но немного сбила музыка, и второй аксель из-за этого не пошел, я чуть позже поехал, чем надо. Многие говорят — не слушай музыку, я так не могу, ведь я катаю под музыку. Физики мне сегодня хватило, но всегда есть над чем работать.

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Спасибо тем, кто за меня переживал, это безумно приятно. К чемпионату России пока не знаю, что менять, я четверной лутц тренирую, но не знаю», — рассказал Коляда.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы этапа Гран-при в Москве.

Ранее сообщалось, что фигурист Андрей Лазукин назвал свою короткую программу ужасной.