Алонсо объяснил свой уход из «Формулы-1»

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо рассказал о причинах своего ухода из «Формулы-1», передает «Советский спорт».

Пилот «Макларена» признался, что «Формула-1» стала «слабым зрелищем».

«Формула-1», которую мы видим сейчас, не та, что породила во мне желание стать гонщиком. Я ухожу, потому что у нас слабое зрелище. Мы больше говорим о том, что происходит вне трассы. О переговорах и радиоэфирах. Уже сейчас могу назвать вам первые 15 машин, которые финишируют в следующей гонке.

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Мне трудно принять то, насколько предсказуемым стал чемпионат. Думаю, получу больше удовольствия в других сериях», — цитирует Алонсо Planet F1.

Ранее сообщалось, что Алонсо вернется в гонку «500 миль Индианаполиса» в 2019 году.