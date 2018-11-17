Туктамышева объяснила свои высказывания о Трампе

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева объяснила свои негативные высказывания о президенте США Дональде Трампе, передает RT.

В ходе общения с подписчиками в твиттере россиянка усомнилась в интеллектуальных способностях американского лидера, а также заявила, что «надрала бы ему задницу».

Реклама

«Я догадывалась, что это вызовет резонанс, но не думала, что настолько большой. Это была абсолютная шутка. Интересно было посмотреть, как люди отреагируют. Реакция была более чем яркая», — сказала Туктамышева.

Ранее сообщалось, что Туктамышева не хотела бы кататься у Этери Тутберидзе.