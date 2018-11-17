Отец Хабиба Нурмагомедова назвал самого интересного бойца из России

Абдулманап Нурмагомедов, заслуженный тренер России по боевому самбо и отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, назвал самых интересных бойцов из российских промоушенов, передает газета «Известия».

«Чемпион лиги Fight Night Global в среднем весе Роман Копылов. Из этого парня можно слепить все что угодно. Это один из самых интересных бойцов. Если он хочет получить хорошую школу, которая ушла на годы вперед, то добро пожаловать к нам, в Дагестан.

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Мне также интересно смотреть бои Петра Яна, Александра Волкова. Но сейчас я беспокоюсь о Сергее Павловиче, у которого 24 ноября должен состояться бой с Алистаром Оверимом на турнире UFC Fight Night 141 в Пекине», — сказал Нурмагомедов-старший.

26-летний Копылов провел в смешанных единоборствах (MMA) шесть поединков и одержал шесть побед. Все — нокаутом.

Ранее сообщалось, что два российских бойца дисквалифицированы после драки на турнире UFC 229.