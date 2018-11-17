Лев: Германия должна принять понижение в ранге
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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев высказался о том, что команда вылетела в Лигу наций B, передает «Советский спорт».
После матча сборных Голландии и Франции, в котором победила нидерландская команда, Германия вылетела из Лиги А и Лигу В.
«Для нас этот результат, конечно, болезненный, но мы должны принять понижение в ранге. Тем не менее, мы сфокусированы на Евро-2020, за попадание на которое будем бороться.
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Мы хотим отправить на турнир снова сильную команду. Будем продолжать создавать возможности для наших молодых игроков и постепенно интегрировать их в сборную», — приводит слова Лева L'Equipe.
Ранее наставник сборной Франции прокомментировал поражение от Голландии.