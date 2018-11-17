Наставник сборной Голландии: мы доминировали над чемпионами мира

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман подвел итог матча против команды Франции, передает «Советский спорт».

Встреча, которая проходила в рамках Лиги наций, завершилась со счетом 2:0 в пользу голландской команды.

«То, как мы играли сегодня, как доминировали над чемпионами мира, это что-то невероятное. Сначала было нелегко, но затем французам стал тяжело даваться прессинг и им пришлось поменять свою схему. Это самый лучший комплимент в адрес сборной Нидерландов.

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Мы вели эту игру, каждую секунду матча мы знали, что должны делать. Заслужили эту победу. Могли забить больше, но Льорис был невероятно хорош сегодня. Это великолепный результат, но самое главное то, как мы сыграли», — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что голкипер сборной Франции установил рекорд.