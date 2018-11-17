Карпин оценил шансы «Ростова» на попадание в Лигу чемпионов

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил шансы команды на попадание в Лигу чемпионов, передает «Советский спорт».

В таблице Российской премьер-лиге (РПЛ) «Ростов» занимает четвертую строчку, имея в активе 23 очка, столько же, сколько у идущего пятым ЦСКА.

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«Есть ли надежда увидеть «Ростов» в Лиге чемпионов? Надежда, как всегда, умирает последней. Для выхода в Лигу чемпионов делается все на разных уровнях, начиная от президента клуба и губернатора Ростовской области, заканчивая самыми главными — игроками, которые помогают прийти к такому результату. При мне не было еще матча, в котором ребята бы не выложились по полной», — сказал специалист в эфире «Матч ТВ».

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