Князь Монако посоветовал Рыболовлеву отказаться от футбольного клуба

Князь Монако Альбер II высказался о ситуации с российским бизнесменом Дмитрием Рыболовлевым, передает ТАСС.

Рыболовлева обвиняют в финансовых махинациях и коррупции. Стоит отметить, что бизнесмен является владельцем футбольного клуба «Монако», который выступает в чемпионате Франции.

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По информации французских СМИ, князь Альбер II посоветовал Рыболовлеву отказаться от руководства клубом, если его вина будет доказана.

«Следует дать возможность юстиции проделать свою работу до конца. Если подозрения подтвердятся, я думаю, что сам Рыболовлев откажется по поста президента футбольного клуба «Монако», — сказал он.

Ранее посол Монако высказалась о скандале с Рыболовлевым.