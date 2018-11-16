Тренер «Динамо» рассказал о травме хоккеиста Тарасова

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов рассказал о травме Даниила Тарасова, передает «Советский спорт».

Хоккеист не смог доиграть матч с «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за повреждения. Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу «Динамо» в овертайме.

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«У Тарасова что-то серьезное, попало под ребра, кровь идет из легких», — сказал Крикунов в эфире КХЛ ТВ.

Хоккеист сыграл 10 минут и 23 секунды и отметился голевой передачей. При этом он пропустил третий период и не сыграл в овертайме.

Для «Динамо» эта победа стала второй подряд. «Барыс» уступает во втором матче.

Ранее дубль Майорова принес «Салавату Юлаеву» победу над «Адмиралом» в КХЛ.