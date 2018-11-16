Тренер Медведевой прокомментировал мировой рекорд Ханю на Гран-при в Москве

Тренер японского фигуриста Юдзуру Ханю Брайан Орсер подвел итоги выступления двукратного олимпийского чемпиона в короткой программе на пятом этапе Кубка мира в России.

«Юдзуру воспринимает очень серьезно любое соревнование, сегодня он нервничал во время разминки. Всегда волнительно ждать, а он ждал своего выхода 30 минут. Но за десять минут до выхода собрался, завелся, зажегся изнутри и выступил очень красиво», — цитирует Ханю ТАСС.

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По итогам короткой программы японец набрал 110,53 балла и побил собственный мировой рекорд.

«То, что он делает, — удивительно, в каждом прокате он выкладывается на все 100%. Я не удивляюсь его сегодняшнему результату, я люблю его катание, то, как он наслаждается процессом, от этого невозможно устать. Это спортсмен, который с уважением относится к нашему труду, к нашей команде. Я рад видеть его счастливым, когда он справляется со сложными задачами», — отметил специалист.

Также Орсер рассказал о внимании, которое оказывается Ханю в России.

«Его восхитительно встречают в России, и речь не только о японских болельщиках. Очень много фанатов Ханю есть и в России, а накануне я гулял в центре Москвы, где встретился с группой фанатов Юдзуру из Китая. То, что он делает для фигурного катания, просто потрясающе», — сказал канадец.

Орсер также является тренером двукратного серебряного призера Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане россиянки Евгении Медведевой.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.