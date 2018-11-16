Путин поручил правительству предпринять меры по поддержке самбо в России

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение правительству о мерах по поддержке и развитию самбо в России, сообщает ТАСС.

Как отмечается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, глава государства поручил правительству создать оргкомитет по празднованию 80-летия самбо, а также разработать план проведения праздничных мероприятий.

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Правительство должно предпринять дополнительные меры по созданию условий для массового вовлечения граждан в занятия самбо, а также государственной поддержке членов сборных России по этому виду спорта.

Также органам исполнительной власти субъектов России рекомендовано принять меры для популяризации самбо среди молодежи и других возрастных групп населения, а также дальнейшему развитию этого вида спорта в России.

Официальной датой создания самбо считается 16 ноября 1938 года, когда Спорткомитет СССР включил самбо в число видов спорта, культивируемых в стране.

Ранее сообщалось, что Путин наградил главу мирового самбо орденом Александра Невского.