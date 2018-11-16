Экс-тренер «Динамо» назвал главную проблему российского футбола
Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением том, что является главной проблемой российского футбола, передает Sport24.
15 ноября сборная России уступила команде Германии со счетом 0:3 в товарищеском матче.
«Мы видели, что главная проблема наших футболистов — это переключение скоростей. На первых минутах было видно, что немцы играют на других скоростях. Все это — следствие нашего чемпионата. Здесь скорости не такие высокие, поэтому футболистам очень тяжело на первых парах.
Первый тайм, когда Германия играла в полную силу, наши провалили. Даже несмотря на то, что в какой-то момент перешли на игру в 5 защитников. Во втором тайме немцы играли в полсилы, очень много рисковали возле своих ворот. Что давало нашим игрокам прессинговать. Создали пару моментов, но не более того», — заявил Кобелев.
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