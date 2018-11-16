Задремавшего на матче Марадону разбудил телефонный звонок
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С главным тренером «Дорадос де Синалоа» Диего Марадоной произошел забавный случай на матче, сообщает «Советский спорт».
Во время встречи «Дорадос де Синалоа» и «Минерос де Сакатекас» во втором дивизионе чемпионата Мексики Марадона задремал.В это время ему кто-то позвонил на мобильный телефон, и легендарный аргентинец сначала порывался ответить на звонок, но потом передумал и отложил телефон.
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Матч завершился нулевой ничей. Марадона тренирует «Дорадос де Синалоа» с сентября, его команда занимает седьмое место в таблице после 14-ти туров.
Ранее сообщалось, что Марадона надеется на возвращение Месси в сборную Аргентины.