Задремавшего на матче Марадону разбудил телефонный звонок

С главным тренером «Дорадос де Синалоа» Диего Марадоной произошел забавный случай на матче, сообщает «Советский спорт».

Во время встречи «Дорадос де Синалоа» и «Минерос де Сакатекас» во втором дивизионе чемпионата Мексики Марадона задремал.В это время ему кто-то позвонил на мобильный телефон, и легендарный аргентинец сначала порывался ответить на звонок, но потом передумал и отложил телефон.

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Матч завершился нулевой ничей. Марадона тренирует «Дорадос де Синалоа» с сентября, его команда занимает седьмое место в таблице после 14-ти туров.

Ранее сообщалось, что Марадона надеется на возвращение Месси в сборную Аргентины.