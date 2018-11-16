Защитник сборной Хорватии разочарован поведением испанских футболистов

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен был разочарован поведением испанских футболистов после матча Лиги наций, сообщает «Советский спорт».

По его словам, никто из сборной Испании не поздравил Хорватию с победой, кроме одного игрока. Ловрен отметил, что хорватская команда. которая в первом матче проиграла испанцам 0:6, поздравила своих противников.

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«После поражения со счетом 0:6 мы поздравили испанцев. Это был позор, мы проиграли 0:6, но мы показали, что являемся командой, соблюдающей правила фейр-плей. А они… Только один игрок поздравил нас — Мората. Об остальных ничего хорошего сказать не могу. Никогда не видел, что соперники вели себя так, и поэтому эта победа так радует.

Очевидно, они думают, что они сильнее нас, но мы показали им, что это не так», — приводит слова Ловрена Večernji.hr.

Ранее сборная Хорватии поделилась видео из раздевалки после победы над Испанией.