Газзаев прокомментировал поражение сборной России от команды Германии

Российский тренер Валерий Газзаев поделился мнением о поражении сборной России в контрольном матче с командой Германии, передает ТАСС.

Встреча прошла в немецком Лейпциге и завершилась разгромом российской команды со счетом 0:3.

«Результат должен стать хорошим уроком. Это безоговорочное поражение: никаких шансов у нас выиграть не было, еще в нескольких эпизодах удачно сыграл Лунев. В первом тайме преимущество сборной Германии было тотальным, а во втором тайме они действовали по счету, из-за чего игра практически стала равной. Ничего хорошего про сборную России сказать нельзя — команда выглядела очень слабо.

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Оборона допускала такие ошибки, при которых соперник разыгрывал быстрые комбинации в штрафной площади. Очень слабая игра в обороне, никакого созидания в средней линии, и очень слабо выглядела атака — практически ни одного удара в створ ворот», — заключил специалист.

Следующий матч сборная России сыграет в рамках Лиги наций против Швеции 20 ноября.

Ранее вратарь сборной Германии рассказал о проблемах в матче с Россией.