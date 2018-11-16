Сборная России U20 выиграла Суперсерию в четвертый раз в истории
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Молодежная сборная России одолела сборную юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) в матче ежегодной Суперсерии, сообщает «Советский спорт».
Национальная команда вырвала победу в овертайме со счетом 3:2.
На данный момент счет серии — 4-2 в пользу россиян.
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Ранее юниорская сборная России (U17) по хоккею выиграла Мировой кубок вызова.
Суперсерия. Шестой матч
Россия (U20) — Канада (QMJHL) — 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 1:0)