Вратарь сборной Германии рассказал о проблемах в матче с Россией

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал товарищеский матч с Россией, передает «Матч ТВ».

Голкипер отметил, что национальная команда России выступала достойно.

«Мы видели, что сборная России выглядела свежо в начале первого тайма, компактно действовала и не давала нам много свободного пространства. Поэтому мы не могли играть быстро, но нам все-таки удалось показать в первом тайме, что мы можем с этим справиться. Когда удалось забить, стало легче, но соперник все равно показывал достаточно организованную игру», — рассказал Нойер.

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Встреча завершилась победой немцев со счетом 3:0.

Сборной России предстоит матч со Швецией в рамках Лиги наций 20 ноября в 22.45 по московскому времени.

Ранее главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился мнением о матче.