Сотникова: никто не может повторить мою фирменную ласточку

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова заявила, что на данный момент ни одной фигуристке не удалось повторить ее коронные элементы, передает «Советский спорт».

Девушка поделилась видеозаписью с тренировки, на которой она демонстрирует свою фирменную «ласточку», а следом ее неумело пытается повторить мужчина.

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«Ожидание – реальность. Когда пытаешься повторить мою фирменную ласточку. На самом деле, я до сих пор не вижу ни одной фигуристки, которая делала бы эту ласточку, как я. Нескромно, но это факт! А кто и делает, то она не такая, как моя. Так же, как вращение Аделины. P. S. Как ни крути, оставила след в фигурном катании», — написала Сотникова под роликом.

Напомним, что спортсменка является первой в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачете.

Ранее известный российский тренер Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Елизаветы Туктамышевой на этапе Гран-при в Японии.