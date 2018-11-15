Сборная Германии разгромила Россию в товарищеском матче
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Сборная России уступила команде Германии в товарищеском матче, сообщает «Советский спорт».
Подопечные главного тренера Йоахима Лева одолели россиян со счетом 3:0.
В команде победителей голами отличились нападающий Зане Лерой, защитник Никлас Зюле и хавбек Серж Гнабри.
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Встреча проходила в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена - Центральштадион».
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сборной России предстоит встреча со Швецией в рамках Лиги наций 20 ноября.
Ранее бывший футболист московского «Локомотива» и команды России Руслан Пименов поделился ожиданиями от матча против Швеции.
Товарищеские матчи. Сборные
Германия — Россия — 3:0
Голы: 1:0 — Зане, 8; 2:0 — Зюле, 25; 3:0 — Гнабри, 40