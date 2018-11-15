Кержаков обвиняется в избиении супруги

Адвокат бывшей жены Александра Кержакова Миланы Александр Добровинский рассказал о том, что бывший нападающий сборной России избивал супругу, передает «СтарХит».

На слушании по делу об определения места жительства сына Кержакова и Тюльпановой адвокат рассказал, что у него есть доказательства, что Кержаков поднимал руку на свою жену.

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«В частности, я рассказал о том, как он избил Милану, когда она уличила его в изменах. Это было в Цюрихе. Чтобы загладить свою вину, поскольку он очень боялся папы Миланы, Александр перевел на ее счет 4 миллиона долларов. Кстати, на протяжении всей семейной жизни он регулярно пользовался связями отца, просил высокие должности.

А спустя всего месяц после его смерти и рождения их сына, Кержаков бросил Милану в тяжелейшей ситуации. Что наталкивает меня на мысль, что с его стороны это был брак по расчету. Путем шантажа он стал требовать деньги обратно, и половину сумму Милана ему вернула.

Всеми доказательствами его немужских поступков мы располагаем, а также и тем, что он дестабилизировал ее моральное состояние», — поведал Добровинский.

Ранее сообщалось, что адвокаты Кержакова требуют проверить его супругу на психическое здоровье.