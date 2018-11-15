Лондонский «Арсенал» проявил заинтересованность в хавбеке ЦСКА

Лондонский «Арсенал» проявляет интерес по отношению к полузащитнику московского ЦСКА Ильзату Ахметову, сообщает ClubCall.

По информации источника, скаут британской команды наблюдал за игрой хавбека в двух матчах «армейцев» — с итальянской «Ромой» (1:2) в Лиге чемпионов и с петербургским «Зенитом» (2:0) в Российской премьер-лиге (РПЛ). В обеих встречах Ахметов отличился голевыми передачами.

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На данный момент игрок столичного клуба не выступает, так как получил травму. Из-за повреждения он пропустит товарищескую игру с Германией 15 ноября и матч Лиги наций со Швецией 20 ноября в составе сборной России.

Ранее агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса предложил мадридскому «Реалу» осуществить трансфер футболиста.