40 человек пострадали в результате потасовки после матча в Алжире

Матч элитного дивизиона чемпионата Алжира по футболу между «МК Алжир» и «УСМ Бель-Аббес» закончился потасовкой на трибунах, которая обернулась большим количеством пострадавших, сообщает ТАСС.

По информации AFP, 40 человек получили ранения в результате беспорядков.

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Игра завершилась поражением «МК Алжир» со счетом 0:1, на что фанаты клуба отреагировали агрессивно и начали кидать кресла на поле.

В результате инцидента пострадали 18 полицейских.

У 42 зрителей матча были обнаружены холодное оружие, наркотики и психотропные препараты.

Также во время драки представители правоохранительных органов сильно избили дубинками одного из болельщиков, что было заснято на видео очевидцем и опубликовано в интернет. В связи с этим открыто дело по причине «ненадлежащего поведения полицейских».

Ранее сообщалось, что защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго может получить приглашение в сборную Алжира.