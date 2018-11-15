Передача Орлова не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Виннипегом»
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«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Виннипеге, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Марк Шайфли, Бен Шьяро и Кайл Коннор. У гостей отличился Якуб Врана.
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Российский защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Виннипег Джетс» (Виннипег, Канада) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон, США) — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
0:1 — Врана (Боуи, Орлов) — 13:00
1:1 — Шайфли (Коннор, Уилер) — 25:05 (5x4)
2:1 — Шьяро (Танев) — 52:51
3:1 — Коннор — 59:01 (en)