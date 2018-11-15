Игрок «Локомотива» Хеведес назвал фаворита матча между Россией и Германией

Немецкий защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хеведес поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Германии.

«Жалею о том, что сейчас не в Лейпциге с бундестим? Все хорошо, Лев строит новую команду. Я провел в сборной Германии несколько отличных лет, мы выиграли чемпионат мира, пошумели на чемпионате Европы. Время летит быстро, надо принять изменения и попрощаться. Даже если в душе не согласен. Главное, я не волнуюсь за будущее сборной», — цитирует Хеведеса «Спорт-Экспресс».

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Также футболист выделил самых опасных игроков немецкой национальной команды.

«Реально талантливых и опасных очень много, например, Марко Ройс, Тимо Вернер и Лерой Сане. Супермощь и суперскорость. Но повторю — опасны не только они. Все зависит от схемы», — сказал защитник.

Также Хеведес рассказал о том, с каким счетом закончится матч.

«При всем уважении к российской команде и симпатиях к парням из «Локомотива» Германия победит со счетом 2:0», — заключил игрок.

В составе сборной Германии Хеведес стал чемпионом мира 2014 года в Бразилии.

Встреча между Германией и Россией состоится 15 ноября в Лейпциге. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 22.45 мск.