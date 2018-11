Вратарь «Питтсбурга» стал автором заброшенной шайбы

Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Тристан Джерри, выступающий в фарм-клубе «Уилкс-Барре / Скрэнтон Пингвинз», стал автором заброшенной шайбы в матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги (АХЛ), сообщает «Советский спорт».

В конце третьего периода во встрече против «Спрингфилд Тандербердс» при счете 3:1 голкипер поймал шайбу и отправил ее в пустые ворота соперника. Матч завершился со счетом 5:1 в пользу «пингвинов».

В прошлом сезоне Джерри принял участие в 26 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ранее сообщалось. что российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский заработал первое очко в сезоне.

GOALIE GOAL! Tristan Jarry finds the empty net for the #WBSPens - #WBS20 pic.twitter.com/gXU4d3ROkd