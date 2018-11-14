Хавбек «Реала» Модрич ответил критикам защитника Рамоса

Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал критику в адрес защитника мадридского клуба Серхио Рамоса, передает «Советский спорт».

Рамос был освистан своими же болельщиками во время последнего матча на «Сантьяго Барнабеу».

«Прежде всего, Рамос — отличный футболист и великолепный капитан. На мой взгляд, все критика, который звучит в его адрес в последнее время, не имеет никакого значения. Похоже, в футболе у всех короткая память, все быстро забывается. У Серхио есть характер, и я уверен, что критика его не волнует», — приводит слова Модрича Eurosport.es.

Ранее Модрич заявил, что «Реал» может перевернуть неудачный сезон.