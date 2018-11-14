Черчесов высказался о назначении Габулова на пост министра спорта

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал назначение экс-вратаря российской команды Владимира Габулова на пост министра спорта Северной Осетии, передает «Советский спорт».

Габулов является уроженцем Северной Осетии. Он объявил о завершении спортивной карьеры 12 ноября.

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«Габулову предстоит интересная работа. Он был ответственным футболистом, который выступал в роли вратаря, а в этом амплуа без ответственности играть невозможно. Думаю, что его новая должность ответственная в той же степени, если не более. Убежден, что Владимир знает, как сделать спорт в республике более качественным, интересным и значимым», — приводит слова Черчесова пресс-служба правительства РСО-Алания.

Ранее Габулов прокомментировал свое назначение на пост министра спорта.