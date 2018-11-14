Жители Калгари решили судьбу Олимпиады-2026 в городе

Жители канадского города Калгари на референдуме высказались против проведения Олимпиады в 2026 году в своем городе, сообщает «Светский спорт».

Голосование проходило 13 ноября, закончилось 14 ноября в 06.00 по московскому времени.

Согласно данным, которые стали известны телеканалу «Си-би-эс», из 304,7 тыс. принявших участие в референдуме жителей Калгари против проголосовали 56,4% участников плебисцита.

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Ранее мэрия Калгари, руководство провинции Альберта и представители федеральных властей достигли соглашения о финансировании Оттавой зимних Олимпийских игр 2026 года в случае победы канадской заявки. Однако сначала решение по поводу борьбы за право принимать Игры должны были принять сами жители города на референдуме.

9 октября во время заседания сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Буэнос-Айресе были утверждены три заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года: Калгари, итальянские Милан и Кортина-д'Ампеццо, а также Стокгольм. Заявка турецкого Эрзурума на проведение Олимпиады 2026 года была отклонена.

Выборы столицы Игр-2026 пройдут в 2019 году на 132-й сессии Международного олимпийского комитета в Лозанне.

Ранее молодежная сборная России по хоккею одержала разгромную победу в пятом матче суперсерии.