Марадона хочет тренировать испанский клуб

Аргентинец Диего Марадона хочет продолжить карьеру в Испании, сообщает «Советский спорт».

«Конечно, я хочу тренировать испанский клуб. Но мне требуется долгосрочный проект. Еще мне надо продолжать учиться. Подумываю съездить к Моуринью в «Манчестер Юнайтед». Хочу многое узнать у него. Это лучший тренер в мире», — приводит слова Марадоны испанское издание Marca.

Реклама

Диего Марадона выступал за испанские клубы «Барселона» и «Севилья», итальянский «Наполи», с которым два раза брал чемпионство. Является чемпионом Аргентины в составе клуба «Бока Хуниорс». Аргентинец работал главным тренером футбольной сборной своей страны, с которой дошёл до четвертьфинала чемпионата мира 2010 года.

Ранее сообщалось, что бывший вратарь сборной России Владимир Габулов назначен министром спорта Северной Осетии