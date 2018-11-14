Три очка Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Миннесоту»

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Сент-Поле, завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. В составе победителей дубль и результативная передача в активе Дмитрия Орлова, также отличились Том Уилсон, Андре Бураковски и Ти Джей Оши. У хозяев шайбы забросили Микко Койву и Мэтт Дамба.

Реклама

Форварды «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отметились результативными передачами.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота Уайлд» (Сент-Пол, США) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон, США) — 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

0:1 — Орлов (Эллер, Бураковски) — 06:33

0:2 — Уилсон (Орлов, Кузнецов) — 19:32

0:3 — Бураковски (Эллер, Коннолли) — 23:13

1:3 — Койву — 31:57

1:4 — Орлов (Овечкин, Нисканен) — 47:23

1:5 — Оши (Бекстрём, Врана) — 49:48

2:5 — Дамба (Койву, Фолиньо) — 54:08 (5x4)