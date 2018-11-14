Усик ответил на вопрос о территориально принадлежности Крыма

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик ответил на вопрос о том, кому принадлежит Крым, сообщает «Советский спорт».

«Чей Крым? Крым — божий, я уже об этом говорил. Крым — тех людей, которые там живут, которые любят Крым, которые родились там», — цитирует Усика Русская служба «Би-би-си».

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11 ноября в Манчестере Усик нокаутировал в восьмом раунде британца Тони Беллью. Украинец защитил титулы чемпиона мира в весовой категории до 90,71 кг по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Ранее Усик поздравил «Манчестер Сити» с победой над «Манчестер Юнайтед».