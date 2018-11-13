Американская фигуристка снялась с этапа Гран-при в Москве

Американская фигуристка Карен Чен не примет участие на этапе Гран-при в Москве, сообщает «Советский спорт».

Соревнования пройдут с 16 по 18 ноября в Москве. Чен изначально была в списках фигуристок, которые должны принять участие, однако потом она снялась с этапа.

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В своем инстаграме спортсменка опубликовало сообщение, что не примет участие из-за травмы, но вскоре удалила этот пост.

Стоит отметить, что на этапе в Финляндии фигуристка также не принимала участие из-за повреждения ноги.

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