Туктамышеву затравили за шутку о Трампе

Российскую фигуристку Елизавету Туктамышеву раскритиковали подписчики за высказывания в твиттере в адрес президента США Дональда Трампа, сообщает «Советский спорт».

Фигуристке не понравилась реакция некоторых российских СМИ на ее заявление в социальной сети.

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«Российские СМИ (не все, конечно) настолько ядовиты, что делают глупые заголовки из моих шуточных твитов о Трампе. Я не политик, меня это не касается. Вы ни слова не написали о моем третьем месте (на Гран-при в Японии), но сразу же затронули тему политики. Передайте им, что холодная война закончилась», — написала спортсменка в твиттере

В ответ на это сообщение пользователи социальной сети посоветовали Туктамышевой не лезть в политику. «Лучше стриптизом занимайся. Это твое», «Тот случай, когда девушка выехала из Глазова, но Глазов не выехал из нее», «Ты ни шутить, ни кататься не умеешь. Больше тренируйся, чтобы без шоу с нижним бельем завоевывать призовые места», — такие комментарии оставляли читатели.

11 ноября Туктамышева твиттнула, что у нее есть желание встретиться с президентом США. Спортсменка в шутливой форме заявила, что «надерет задницу» Трампу в твиттере, который так же славится своими высказываниями в соцсети.

10 ноября россиянка впервые с 2014 года вышла в финал Гран-при по фигурному катанию. Она заняла третье место по итогам открытого международного соревнования по фигурному катанию (NHK Trophy) в Японии и выиграла этап Гран-при в Канаде.

Ранее сообщалось, что Туктамышева прокомментирует выступление своего бойфренда.