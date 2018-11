Шайба Радулова не спасла «Даллас» в матче с командой Бобровского

В матче регулярного чемпионата Нациолнальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Даллас Старз» и «Коламбус Блю Джекетс» (2:1) ворота обеих команд защищали российские вратари, сообщает »Советский спорт».

В воротах «Далласа» играл российский голкипер Антон Худобин, отразивший 26 бросков из 28, а его соотечественник из «Коламбуса» Сергей Бобровский совершил те же 26 спасений, став второй звездой встречи.

Единственным, кто смог поразить ворота «Блю Джекетс», стал российский нападающий «Старз» Александр Радулов, отличившийся в шестой раз в сезоне и признанный третьей звездой игры.

Ранее сообщалось, что российский форвард «Ванкувера» оформил второй гол в сезоне НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

Даллас Старз (Даллас) — Коламбус Блю Джекетс (Коламбус) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

0:1 — Аткинсон (Джонс) – 21:29 (5x4),

1:1 — А. Радулов (Хейсканен, Бенн) – 38:20,

1:2 — Дюбуа (Аткинсон, Мюррей) – 50:21.

Miro's beautiful backhand pass sets Rads up for the Stars first goal of the night. #GoStars pic.twitter.com/kbvhE7FgHG