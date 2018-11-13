Экс-тренер сборной России похвалил «Краснодар» за матчи в РПЛ

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал выступления «Краснодара» в Российской премьер-лиге (РПЛ), передают «Известия».

Экс-наставник считает, что «горожане» показывают достойный футбол на встречах чемпионата России.

«Краснодар» демонстрирует очень смотрибельный футбол. Их игра очень сложна для соперников, создает оппонентам много неприятностей, а самим «горожанам» приносит очки. Думаю, они созрели для того, чтобы создавать серьезную конкуренцию другим клубам в борьбе за место в главном клубном турнире Европы», — поделился мнением Игнатьев.

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На данный момент «Краснодар» занимает вторую строчку турнирной таблицы соревнования, лидирует по количеству очков петербургский «Зенит».

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