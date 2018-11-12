СКА прервал победную серию «Автомобилиста»

Петербургский СКА победил екатеринбургский «Автомобилист» (5:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщает «Советский спорт».

Для «Автомобилиста» проигрыш стал лишь вторым в сезоне. Тем самым прервалась победная серия из семи матчей.

До этого единственное поражение екатеринбургскому клубу смог нанести казахстанский «Барыс» (1:2), прервав серию из 18 побед.

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«Автомобилист» набрал 50 очков в 27 матчах и продолжает лидировать на Востоке и в общей турнирной таблице КХЛ.

В активе петербуржцев пять побед в шести последних играх и 41 очко в 26 встречах в сезоне. Команда занимает второе месте в турнирной таблице Западной конференции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)

1:0 – Якупов (Коскиранта, Плотников) – 04:11,

2:0 – Карпов (Белов, Гусев) – 36:58 (5x4),

3:0 – Кручинин (Каблуков, Ли) – 39:27,

4:0 – Карпов (Рукавишников, Токранов) – 39:38,

5:0 – Карпов (Гусев, Дацюк) – 49:17 (5x4),

5:1 – Секстон (Мамкин, Да Коста) – 57:29,

5:2 – Доус – 58:47.