Более 30 тысяч билетов продано на матч между сборными Германии и России

Глава Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель заявил, что на товарищескую встречу между сборными Германии и России реализовано более 30 тысяч билетов.

«Стадион находится в отличном состоянии, и в настоящий момент все готово для проведения товарищеского матча. В данный момент реализовано более 30 тысяч билетов и, на мой взгляд, это будет отличной посещаемостью для такого захватывающего матча», — цитирует Гринделя ТАСС.

Реклама

Встреча между сборными Германии и России пойдет 15 ноября в Лейпциге на арене«Ред Булл».

Ранее сообщалось, что бразильский нападающий «Краснодара» Ари вызван в сборную России.