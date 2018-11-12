МОК призвал международные федерации не проводить турниры в Испании из-за Косово

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал международные спортивные федерации не проводить соревнования в Испании из-за запрета властей для косовских спортсменов выступать под своим флагом на чемпионате мира по каратэ, прошедшем в Мадриде, сообщает «Советский спорт».

«Если испанское правительство не гарантирует право участвовать в соревнованиях не только косовским, но и любым другим спортсменам, мы должны предупредить международные федерации, чтобы они не проводили соревнования, пока проблема не будет решена», — цитирует Миро Inside the Games.

Ранее Испанию лишили молодежного чемпионата Европы по тяжелой атлетике из-за непризнания независимости Косово.